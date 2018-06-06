Лояльный аудитор – единственная возможность устранить Сытника, вот поэтому за них такая борьба,

О кандидатах на должность аудитора НАБУ – в программе "Актуальное интервью" рассказала юрист Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Парламентский Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов на должность аудиторов НАБУ. Это профессор юридического права, правозащитник Владимир Василенко и бывший американский прокурор Томас Файерстоун. Последнего Украине порекомендовали Посольство и Министерство юстиции США.

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Собеседование с кандидатами проводили только члены комитета из БПП, "Народного Фронта", "Опоблока" и "Возрождения". Оппозиционные депутаты вышли, сказали, что регламент нарушен и что на собеседование кандидатов пригласил единолично исполняющий обязанности председателя комитета, на что не имел права. По их мнению, это свидетельствует, что власть протягивает подконтрольного аудитора. Оба кандидаты убеждают, что они политически независимы.

Должность аудитора чрезвычайно важна, потому что отрицательное заключение аудита – это единственная законная возможность для власти избавиться от "слишком независимого" председателя Антикоррупционного бюро Артема Сытника до того, как истечет время его полномочий. Именно поэтому власть так бьется за назначение лояльных аудиторов. Одного такого человека мы уже имеем от Кабинета Министров. С большой долей вероятности 7 июня мы получим еще одного достаточно лояльного человека от парламента,

– отметила Красносельская.

Кроме того, она имеет версию, почему президент Порошенко "тянет" с кандидатом, которого он должен рекомендовать.

"Собственно, если мы будем иметь двух из трех лояльных людей – от Кабмина и парламента – то нет большого значения, кого представит президент. Аудиторов трое, для принятия решения нужно два человека. Президент, конечно, может попытаться выглядеть прекрасно на фоне Кабмина и парламента (порекомендовав независимого аудитора – 24 канал), но это ничего не меняет", – пояснила юрист.

Она подчеркнула, что правозащитники всегда с осторожностью относились к любым правоохранительным органам. Отметим, что кандидатуры от Кабмина – Михаил Буроменский – и парламента – Владимир Василенко – являются украинскими правозащитниками.

То есть сразу возникает вопрос, почему в комиссии из трех аудиторов, вероятно, будем иметь двух людей с фактически одинаковым правозащитным опытом и одинаковой потенциально критической позицией к НАБУ,

– подчеркнула Красносельская.

Больше – смотрите в интервью.