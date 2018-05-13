Ломаченко – Линарес: хронология боя
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко сразится против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Онлайн боя и все самое интересное, что его окружает – на сайте "24".
Бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоялся в ночь с 12 на 13 мая. Это был бой за титул чемпиона WBA в легком весе, которым владел Линарес.
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Источник: 24 Канал
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