Ломаченко – Линарес: хронология боя

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко сразится против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Онлайн боя и все самое интересное, что его окружает – на сайте "24".

Бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоялся в ночь с 12 на 13 мая. Это был бой за титул чемпиона WBA в легком весе, которым владел Линарес.

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