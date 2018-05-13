Ломаченко – Линарес: видео лучших моментов боя

Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

Ломаченко победил Линареса техническим нокаутом в 10 раунде.

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Стоит добавить, что Ломаченко, как претендент, первый вышел в ринг. За ним вышел на тот момент еще обладатель пояса WBA в легком весе Хорзе Линарес.

В шестом раунде Ломаченко побывал в нокдауне (впервые за профессиональную карьеру). А в 10-м раунде украинец нанес точный удар по Линаресу, после чего венесуэлец не сумел продолжить бой.

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Видео лучших моментов бокса Ломаченко – Линарес

К слову, Ломаченко установил новый рекорд, став чемпионом в трех весовых категориях за 12 поединков.

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