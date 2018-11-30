Ломаченко готовится к бою уличной игрой: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает готовиться к бою против Хосе Педраса, в котором на кону будут стоять пояса WBA и WBO.

Василий в своем Instagram выложил фото с тренировки. Ломаченко жонглировал вязаным мячом, который в народе называют сокс.

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Напомним, что Ломаченко проведет бой против Хосе Педраса 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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