Ломаченко: Хотел бы научиться исчезать

Чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко рассказал, чему бы он хотел научиться, если бы у него была такая возможность.

Ломаченко в интервью Vringe.com сказал, что хотел бы научиться исчезать, однако не из-за большого количества поклонников, которые часто не дают ему прохода.

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"Я думаю, что в любого человека наступает момент, когда ему просто хочется побыть в тишине, наедине хотя бы несколько часов, а это не всегда получается. Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием научился бы это делать", – сказал Василий.

Также Ломаченко сказал, что бы он себе посоветовал во время начала профессиональной карьеры: "Удар Салидо несколько раз ниже пояса".

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