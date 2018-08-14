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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ломаченко и Пакьяо могут провести бой: подробности

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Бой Ломаченко - Пакьяо пройдет в промежуточном весе
Бой Ломаченко - Пакьяо пройдет в промежуточном весе

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладатель пояса WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) могут провести поединок в промежуточном весе.

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум побывал с визитом на Филиппинах, где встретился с бывшим подопечным Пакьяо. Об этом сообщает BoxingScene.

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Как стало известно Арум, до завершения карьеры 39-летний филиппинец планирует провести еще три боя – один в этом году и еще два в следующем. Вернувшись в США, Арум дал понять, что помимо прочего они говорили и о возможном бое с Василием Ломаченко.

"Я думаю, ему это очень интересно. У нас будет промежуточный вес. Пакьяо не хочет спускаться в легкий вес к Василию", – сказал Арум.

Напомним, что Ломаченко намерен вернуться на ринг в декабре. Соперником украинского боксера станет победитель поединка Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) – Хосе Педрас (24-1, 12 КО).

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Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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