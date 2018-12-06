Украинский чемпион мира по версии WBА Василий Ломаченко и его соперник обладатель пояса WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико провели открытую тренировку для СМИ.

Педраса ничего особенного во время тренировки не делал. А вот Василий традиционно радовал публику выкрутасами вроде игр с теннисным мячом.

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Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).