Ломаченко и Педраса провели открытую тренировку, украинец порадовал публику: видео
Украинский чемпион мира по версии WBА Василий Ломаченко и его соперник обладатель пояса WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико провели открытую тренировку для СМИ.
Педраса ничего особенного во время тренировки не делал. А вот Василий традиционно радовал публику выкрутасами вроде игр с теннисным мячом.
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Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
Источник: 24 Канал
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