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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ломаченко и Усик посоревновались в самом оригинальном прыжке в воду: видео

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Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик

Александр Усик и Василий Ломаченко проводят отпуск в Украине и решили посоревноваться в прыжках в воду.

Ломаченко прыгал как супермен, а Усик пытался продемонстрировать дельфина. Видео появилось на странице Василия в Instagram.

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Напомним, что Василия Ломаченко поставили на вершину рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

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Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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