Ломаченко и Усик посоревновались в самом оригинальном прыжке в воду: видео
Александр Усик и Василий Ломаченко проводят отпуск в Украине и решили посоревноваться в прыжках в воду.
Ломаченко прыгал как супермен, а Усик пытался продемонстрировать дельфина. Видео появилось на странице Василия в Instagram.
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Напомним, что Василия Ломаченко поставили на вершину рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
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Источник: 24 Канал
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