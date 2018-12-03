Ломаченко и Усик за праздничным столом отметили победу Гвоздика: видео

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, промоутер Боб Арум и тренер Эгис Климас отметили победу Александра Гвоздика.

Портал Luckypunch.net на своей странице в Facebook опубликовал видео праздничного стола, за которым были Ломаченко, Усик, Боб Арум, Эгис Климас и другие.

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Они отмечали победу Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном, в результате которой украинец стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.