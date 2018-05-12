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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ломаченко - Линарес: анонс боксерского поединка

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Василий Ломаченко сразится с Хорхе Линаресом 12 мая 2018 года
Василий Ломаченко сразится с Хорхе Линаресом 12 мая 2018 года

Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против венесуэльца Хорхе Линареса 12 мая в Нью-Йорке. О самых интересных и важнейших деталях этого поединка – в материале сайта "24".

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес выйдут в ринг "Мэдисон сквер гарден" вечером 12 мая. В Украине уже будет ночь 13 мая. Это будет бой, в котором сойдутся чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, которым является Василий Ломаченко, против обладателя пояса по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Последний еще является чемпионом по версии The Ring. Бой пройдет в легком весе за пояс WBA. Поэтому украинцу пришлось пойти на "повышение" в весовой категории. Однако если он победит в этом бою, то установит соответствующий рекорд, когда за 12 боев стал чемпионом в трех весовых категориях.

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Хорхе Линарес и Василий Ломаченко: сравнение

О том, что Ломаченко будет боксировать именно с Хорхе Линаресом, стало известно 13 марта. Тогда же украинец и начал подготовку к поединку.

При этом Василий Ломаченко считает своего будущего соперника очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.

Линарес – очень быстрый, он имеет хорошие руки, удар, оборону и боксерский ум. Он очень хороший спортсмен. Думаю, это будет моим самым сложным боем в карьере,
заявил Ломаченко.

Линарес был не столь вежливым, прибегая к оскорблениям. После спора в соцсети, боксеры пообещали все решить в ринге. А Ломаченко предложил пари.

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Украинец считает, что бой будет тяжелым в первых раундах, однако "переживает", что в следующих раундах соперник может отказаться продолжать боксировать.

Билеты на это бокс стоили от 65 долларов, а среди гостей поединка – звездный футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист получил от украинца боксерские перчатки.

Что касается самого поединка, то букмекеры отдают предпочтение именно Ломаченко – 1,10 против 6,5 на Линареса.

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И это несмотря на то, что для Ломаченко это будет первый бой в легком весе, в то время как Линарес – чемпион WBA и The Ring. Стоит добавить, что боксировать оба спортсмена будут именно за пояс WBA в легком весе. Хотя была возможность, что на кону будет стоять и пояс The Ring. При этом, в случае победы Ломаченко и получения чемпионского титула WBA в легком весе, украинец потеряет свой чемпионский пояс по версии WBO во втором полулегком весе.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится вечером 12 мая по местному времени (в Украине будет 13 мая). Встреча пройдет в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке. Онлайн поединка и отчет – на сайте "24".

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Теги: Василий Ломаченко Новости спорта Ломаченко – Линарес Бокс
Источник: 24 Канал
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