Ломаченко – Линарес: яркие фото с боксерского поединка

Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса техническим нокаутом в 10 раунде. В течение всего поединка боксеры продемонстрировали хорошую технику и удары, которые доходили до цели. Представляем вам яркую подборку фото с этого боксерского поединка

Ломаченко победил и стал новым чемпионом WBA в легком весе. До этого чемпионский пояс был в Линареса. А Ломаченко был чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

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Стоит заметить, что Линарес в бою пытался взять верх над Ломаченко с помощью длинных рук. Зато украинец – благодаря большему количеству ударов.

При этом оба боксера за время поединка падали на ринг. Сначала Ломаченко в шестом раунде побывал в нокдауне впервые за свою профессиональную карьеру, впоследствии Линарес – в десятом. Именно после этого падения судья остановил поединок, а Ломаченко одержал победу техническим нокаутом.

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Фото: Getty Images и соцсети

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