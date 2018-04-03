Ломаченко ответил на дерзкое заявление Линареса, предложив ему пари

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко готов поставить все свои деньги на победу в бою с Хорхе Линаресом. Он предложил венесуэльцу пари.

Об этом заявил сам боксер, сообщает ESNEWS.

Соперник Хорхе Линарес заявил, что люди могут ставить свои дома на его победу. Ответ Василий Ломаченко дал незамедлительно. Он предложил венесуэльцу пари – скинуться по 100 тысяч долларов, выигрыш достанется победителю поединка.

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Ставить дом на его победу? Серьезно? Многие люди могут остаться бездомными. Если он так уверен, то я предлагаю пари – поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч,

– заявил Василий Ломаченко.

Украинский боксер добавил, что может поставить и 200-300 тысяч, но боится разорить своего соперника.

"Я готов и на все деньги сыграть, но не уверен, что он на это пойдет", – сказал Ломаченко.

Он добавил, что Хорхе Линарес является боксером высокого класса, он хорошо двигается, чувствует дистанцию ​​и может мощно ударить.

Василий Ломаченко предложил Хорхе Линаресу пари – видео

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая. Вероятно, встреча пройдет в американском Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.



К слову, украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василий Ломаченко считает своего будущего соперника венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.