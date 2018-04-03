19:32
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ломаченко ответил на дерзкое заявление Линареса, предложив ему пари

312 Читати новину українською
Бой Ломаченко - Линарес: пари
Бой Ломаченко - Линарес: пари / xsport.ua

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко готов поставить все свои деньги на победу в бою с Хорхе Линаресом. Он предложил венесуэльцу пари.

Об этом заявил сам боксер, сообщает ESNEWS.

Соперник Хорхе Линарес заявил, что люди могут ставить свои дома на его победу. Ответ Василий Ломаченко дал незамедлительно. Он предложил венесуэльцу пари – скинуться по 100 тысяч долларов, выигрыш достанется победителю поединка.

Читайте также: Бой Ломаченко – Линарес: ​​первые прогнозы букмекеров

Ставить дом на его победу? Серьезно? Многие люди могут остаться бездомными. Если он так уверен, то я предлагаю пари – поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч,
– заявил Василий Ломаченко.

Украинский боксер добавил, что может поставить и 200-300 тысяч, но боится разорить своего соперника.

"Я готов и на все деньги сыграть, но не уверен, что он на это пойдет", – сказал Ломаченко.

Он добавил, что Хорхе Линарес является боксером высокого класса, он хорошо двигается, чувствует дистанцию ​​и может мощно ударить.

Василий Ломаченко предложил Хорхе Линаресу пари – видео

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая. Вероятно, встреча пройдет в американском Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.

К слову, украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василий Ломаченко считает своего будущего соперника венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.

Теги: Новости Украины Новости спорта Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Продукты питания по европейскому стандарту: как это будет действовать в Украине
сегодня, 19:01 Продукты питания по европейскому стандарту: как это будет действовать в Украине
Яніна Ткачук 156
Чому керівники компаній не подають декларації
сегодня, 18:00 Чому керівники компаній не подають декларації
Віталій Шабунін 62
Дело активиста Бубенчика: нардепы заблокировали трибуну Рады, требуют отчета Луценко и Авакова
сегодня, 19:16 Дело активиста Бубенчика: нардепы заблокировали трибуну Рады, требуют отчета Луценко и Авакова
145
Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
сегодня, 17:54 Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
1441
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сегодня, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 1337
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук