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Бой Ломаченко – Линарес: первые прогнозы букмекеров

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Бой Ломаченко - Линарес: первые прогнозы букмекеров
Бой Ломаченко - Линарес: первые прогнозы букмекеров / fightnews.info

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой против владельца пояса по версии WBA в легком весе мексиканца Хорхе Линареса. Букмекеры прогнозируют украинцу победу.

Об этом сообщает Іsport со ссылкой на данные букмекерской конторы "Bwin".

По мнению букмекеров, украинский боксер Василий Ломаченко является фаворитом предстоящего противостояния с Хорхе Линаресом.

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Ставки на победу Василия Ломаченко букмекерская контора принимает с коэффициентом 1,13. Успех представителя Мексики Хорхе Линареса оценивают котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая. Вероятно, встреча пройдет в американском Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.

К слову, украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василий Ломаченко считает своего будущего соперника венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.

Теги: Новости Украины Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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