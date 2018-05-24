Ломаченко лишился одного из своих чемпионских поясов

Легендарный украинский боксер Василий Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов.

Речь идет о чемпионском поясе WBO во втором полулегком весе. Об этом сообщает профильное издание boxingscene.com.

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Таким образом Василий Ломаченко продолжит выступления в легком весе.

Первый бой в легком весе украинский чемпион провел 12 мая в бою против венесуэльца Хорхе Линареса, нокаутировав его в десятом раунде.

В этом бою Ломаченко завоевал титул WBA.

Титул WBO во втором полулегком весе украинец получил в июне 2016 года в бою против пуэрториканца Романа Мартинеса.

Накануне один из самых популярных спортивных телеканалов планеты ESPN поставил украинского боксера Василия Ломаченко на первое место в своем рейтинге независимо от весовой категории.