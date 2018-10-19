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      Ломаченко может помочь Хабибу в подготовке к бою с Мейвезером

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      Хабиб Нурмагомедов
      Хабиб Нурмагомедов

      Пока Атлетическая комиссия штата Невада решает, как наказывать Хабиба Нурмагомедова за беспорядок после боя с Макгрегором в рамках UFC 229, Хабиб нашел себе потенциального соперника вне октагона. Им может стать легендарный Флойд Мейвезер.

      "Давай, Флойд! Я готов драться. 50-0 против 27-0. Два парня, которые никогда не проигрывали. Вперед! Почему бы и нет? В джунглях есть только один король, и этот король, конечно, я. Потому что он не смог бросить Макгрегора, а я сделал это легко", – обратился 30-летний Нурмагомедов к Флойду через Instagram менеджера Дехуана Блейка.

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      41-летний Мейвезер не стал медлить с ответом: "Готовьте деньги. Хабиб бросил мне вызов. Сделаем снова Лас-Вегас великим".

      Вот только Нурмагомедов уже заявил, что не хочет драться в Вегасе, так как ему там до сих пор не заплатили за бой с Конором. Речь идет о 10 миллионах долларов, которые боец не получит, пока идет расследование инцидента.

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      Напомним, что за выход на ринг против Конора МакГрегора и победу техническим нокаутом в 10 раунде, Флойд заработал 100 миллионов долларов.

      Рано говорить, что бой точно состоится, но аналитики Parimatch рассматривают такую вероятность. Букмекерская компания принимает ставки на то, как завершится возможная схватка двоих непобедимых ранее спортсменов, если они будут драться по правилам бокса. Так Хабиб выступает в роли безоговорочного андердога: вероятность его победы на ринге – 8%, тогда как у Флойда – 90%. Еще в 2% оценивается возможность ничьей.

      Отец Нурмагомедова уже сделал свой прогноз, как все будет развиваться на ринге.

      У Хабиба по правилам бокса шансов будет больше, чем у МакГрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи. Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучшие специалисты в мире бокса – Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон,
      – заявил Абдулманап Нурмагомедов.

      Стоит напомнить, что Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия Ломаченко, который также тренирует к боям и абсолютного чемпиона Александра Усика.

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      Впрочем, не нужно забывать и о том, что Мейвезер ранее начал тренироваться как боец ММА, поскольку планировал реванш с Конором в октагоне.

      Что же касается самого реванша МакГрегора с Нурмагомедова, то Хабиб от него пока отказывается, несмотря на обещанный гонорар в 15 миллионов долларов и не менее солидные 72% на победу по оценкам экспертов Parimatch. Дядя чемпиона UFC заявил, что Конор сейчас не интересен его племяннику. Кроме Мейвезера, Хабиб хочет встретиться с Тони Фергюсоном, после чего планирует завершить карьеру и открыть спортивные клубы Eagles MMA в Махачкале и Полтаве.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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