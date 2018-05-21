Ломаченко может провести бой сразу за четыре чемпионских пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко, который стал чемпионом по версии WBA в легком весе, вскоре может собрать еще три чемпионских пояса.

Как заявил менеджер Ломаченко Эгис Климас, Ломаченко может провести бой против чемпиона WBO Рэя Белтрана. В то время чемпион WBC Майки Гарсия проведет бой против чемпиона по версии IBF Роберта Истера-младшего. Победители этих боев и проведут поединок, благодаря которому удастся объединить все четыре пояса чемпионов в легком весе.

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При этом Эрик Климас предостерегает, что возможный соперник Ломаченко – Рэй Белтран – не такой простой боксер. Он напомнил, что Белтран является чемпионом по версии WBO, и выступает в легком весе с 2007 года, в то время как для Ломаченко это будет лишь второй бой в этой весовой категории.

"Считаю, было бы идеально, если Гарсия собирается драться с Истером, а Ломаченко с Белтраном, чтобы победители этих боев встретились друг с другом за звание абсолютного чемпиона", – добавил Климас.

Напомним, Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

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