13:37
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Ломаченко может провести бой сразу за четыре чемпионских пояса

101 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко, который стал чемпионом по версии WBA в легком весе, вскоре может собрать еще три чемпионских пояса.

Как заявил менеджер Ломаченко Эгис Климас, Ломаченко может провести бой против чемпиона WBO Рэя Белтрана. В то время чемпион WBC Майки Гарсия проведет бой против чемпиона по версии IBF Роберта Истера-младшего. Победители этих боев и проведут поединок, благодаря которому удастся объединить все четыре пояса чемпионов в легком весе.

Читайте также: Промоутер возможного соперника Ломаченко резко высказался об украинском боксере

При этом Эрик Климас предостерегает, что возможный соперник Ломаченко – Рэй Белтран – не такой простой боксер. Он напомнил, что Белтран является чемпионом по версии WBO, и выступает в легком весе с 2007 года, в то время как для Ломаченко это будет лишь второй бой в этой весовой категории.

"Считаю, было бы идеально, если Гарсия собирается драться с Истером, а Ломаченко с Белтраном, чтобы победители этих боев встретились друг с другом за звание абсолютного чемпиона", – добавил Климас.

Напомним, Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

Подписывайтесь на наш Twitter та Telegram

Теги: Василий Ломаченко Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 576
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1014
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1745
Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
20 мая, 21:35 Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук