Ломаченко назвал боксера, с которым хочет драться следующим

После победы над Хосе Педрасой, благодаря чему Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO, он назвал имя боксера, с которым бы следующим хотел выйти на ринг.

По словам Ломаченко, он мечтает боксировать с американцем Майки Гарсией. Об этом украинец заявил сразу после боя против Педрасы.

Читайте также: Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO

Стоит отметить, что Майки Гарсия является действующим чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Однако американец поднялся в высшую весовую категорию и следующий свой поединок проведет в марте 2019 года с Эрролом Спенсом за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Следовательно для боя Ломаченко – Гарсия одному из боксеров придется менять весовую категорию.