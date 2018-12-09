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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко назвал боксера, с которым хочет драться следующим

      57 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      После победы над Хосе Педрасой, благодаря чему Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO, он назвал имя боксера, с которым бы следующим хотел выйти на ринг.

      По словам Ломаченко, он мечтает боксировать с американцем Майки Гарсией. Об этом украинец заявил сразу после боя против Педрасы.

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      Стоит отметить, что Майки Гарсия является действующим чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Однако американец поднялся в высшую весовую категорию и следующий свой поединок проведет в марте 2019 года с Эрролом Спенсом за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Следовательно для боя Ломаченко – Гарсия одному из боксеров придется менять весовую категорию.

       

      Теги: Василий Ломаченко Спорт Бокс Ломаченко – Педраса
      Источник: 24 Канал
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