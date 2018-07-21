Ломаченко назвал дату следующего боя и возможного соперника
Перед боем Александра Усика и Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 KO) озвучил дату возвращения на ринг.
По словам Ломаченко, речь идет о 1 декабря. Однако где именно состоится бой – пока неизвестно.
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Что касается соперника, то это может быть Рэй Бельтран (35-1-7, 21 КО) или Хосе Педраса (24-1, 12 КО).
Источник: 24 Канал
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