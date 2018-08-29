Ломаченко назван лучшим боксером мира независимо от весовой категории на сайте Sky Sport

Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик в этом рейтинге – лишь четвертый.

Издание Sky Sport на своем сайте провело соответствующий опрос. Ломаченко набрал 10,5 тысяч голосов читателей. Геннадий Головкин который оказался на втором месте, набрал 10,2 тысячи голосов.

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Журналисты издания отметили, что Ломаченко за 12 боев сумел выиграть чемпионские пояса в трех весовых категориях, титул суперчемпиона по версии WBA, а также золотые медали Олимпиады.

Еще один украинец – абсолютный чемпион мира Александр Усик – оказался лишь на четвертой позиции. За него проголосовали 22,5 тысячи читателей.

Рейтинг лучший боксеров мира по версии читателей Sky Sports:

1. Василий Ломаченко (Украина) – чемпион WBA в легком весе

2. Геннадий Головкин (Казахстан) – обладатель поясов IBF, WBA и WBC gold в среднем весе

3. Теренс Кроуфорд (США) – чемпион WBO в полусреднем весе

4. Александр Усик (Украина) – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

5. Майки Гарсия (США) – чемпион WBO, WBC, The Ring в легком весе

6. Эррол Спенс-младший (США) – чемпион IBF в полусреднем весе

7. Энтони Джошуа (Великобритания) – обладатель поясов IBF, WBA и WBO gold в супертяжелом весе

8. Наоя Иноуэ (Япония) – чемпион мира WBA в легчайшем весе

9. Сауль "Канело" Альварес (Мексика) – претендент на пояса чемпиона мира в среднем весе

10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – чемпион мира WBC во втором легчайшем весе

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