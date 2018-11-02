Ломаченко негативно высказался о переходе Усика в супертяжелый вес

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал возможный переход своего друга и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелый вес.

На своем Youtube-канале Ломаченко сообщил, что сейчас не видит Усика в супертяжелой весовой категории и уже говорил ему об этом.

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Сейчас бы я не хотел этого говорить, но я считаю, что прямо сейчас, в ближайшие год – слишком рано. Понятно, что можно перейти в супертяжелый вес, боксировать непонятно с кем и выглядеть хорошо. Я говорю о топах – я бы пока не делал этого,

– сказал Ломаченко.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

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