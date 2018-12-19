Ломаченко о религии: не очень хотел бы говорить об этом на публику
Чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко рассказал о религии в своей жизни.
Ломаченко в интервью Tribuna.com назвал вопрос религии интимным.
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"Это интимно. Это мое личное, моя вера в Бога. То, как я к этому отношусь, это лично мое мнение", – сказал Ломаченко. "Говорить об этом на публику не очень хотел бы", – добавил Василий.
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Источник: 24 Канал
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