Ломаченко о религии: не очень хотел бы говорить об этом на публику

Чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко рассказал о религии в своей жизни.

Ломаченко в интервью Tribuna.com назвал вопрос религии интимным.

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"Это интимно. Это мое личное, моя вера в Бога. То, как я к этому отношусь, это лично мое мнение", – сказал Ломаченко. "Говорить об этом на публику не очень хотел бы", – добавил Василий.

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