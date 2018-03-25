Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василий Ломаченко считает своего будущего соперника венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.

Об этом спортсмен заявил в комментарии ресурсу EsNews.

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"Линарес – очень быстрый, он имеет хорошие руки, удар, оборону и боксерский ум. Он является очень хорошим спортсменом. Думаю, это будет моим самым сложным боем в карьере", – отметил боксер.

Кроме того, по мнению Ломаченко, выиграть третий титул за 13 поединков – это очень быстро.

К слову, бой против Линареса станет для Ломаченко первым в категории до 61,2 килограмма, поскольку ранее украинский чемпион боксировал в весе до 58,9 килограмма.

Ломаченко оценил своего будущего соперника Линареса: видео