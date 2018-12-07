В субботу, 8 декабря (в ночь на 9 декабря в Украине), чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорке, на Madisson Square Garden, проведет свой первый объединительный бой в карьере. Соперником украинца будет обладатель титула WBO в этом дивизионе Хосе Педраса (25-1, 12 КО). Букмекеры оценили шансы боксеров на победу.

Стоит отметить, что поражение Василия Ломаченко в этом бою будет считаться чрезвычайной сенсацией. Ни одна из букмекерских контор не верит в победу Хосе Педрасы. Коэффициенты на победу украинца отличаются незначительно и очень малы, в то время как коэффициенты на победу пуэрториканца очень сильно отличаются.

Читайте также: Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов: видео

Так, в William Hill на победу украинца выставили коэффициент 1,03. В то время как на Педрасу – 11,00. Ничья в этом бою – 26,00. Стоит отметить, что в букмекерской конторе выставили коэффициент 1,40 на то, что Ломаченко победит нокаутом (коэффициент 21,00 на то, что нокаутом победит Педраса). Что касается раундов, там больше вероятность того, что это произойдет во второй половине 12-раундовом противостоянии – 2,37 на победу в 7-12 раундах против 2,87 на победу в 1-6 раундах.

Стоит отметить, что наименьший коэффициент на победу Ломаченко выставили в "Фаворит спорт" – 1,01. Победа его соперника – 16,00 (что является самым высоким коэффициентом из предложенных). Ничья – 34,00. Досрочная победа Ломаченко – 1,27. Кроме того, коэффициент на то, что бой не будет длиться 12 раундов, составил 1,26. На то, что "бой пройдет установленное количество раундов" – 3,50.

В PariMatch тоже довольно низкий коэффициент на то, что в этом бою победит Ломаченко – 1,04. Это самый большой показатель из предложенных букмекерских контор. При этом что на победу Педрасы коэффициент 12,00. Ничья в бою – 27,00. Их эксперты тоже больше склоняются к тому, что Ломаченко победит во второй половине боя – коэффициент 2,15 на победу в 7-12 раундах против 2,75 на победу в 1-6 раундах. Например, победа Педрасы в 1-6 и 7-12 раундах получила одинаковый показатель – 35,00.

Читайте также: Ломаченко и Педраса провели открытую тренировку, украинец порадовал публику: видео

Эксперты из Marathon bet оценили победу Ломаченко коэффициентом 1,034. Победа Педрасы – 12,50. На то, что бой не определит победителя – 26,00. Победа Ломаченко нокаутом (в том числе техническим) или отказом соперника – 1,43, а по очкам – 3,30.

Напомним, бой Ломаченко против Педрасы состоится в субботу, 8 декабря (ночь на 9 декабря в Украине). Онлайн поединка, видео боя и его обзор – на сайте 24 канала.