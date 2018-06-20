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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Ломаченко планирует выйти на ринг с Бельтраном

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Скриншот из видео

Украинский профессиональный боксер планирует свой следующий бой 8 декабря. Он выйдет на ринг вместе с мексиканцем Раймундо Бельтраном.

Данное заявление прозвучало от Василия в одном из его интервью на YouTube-канале.

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Из-за травмы плеча, полученной в поединке с Линаресом, восстанавливаться спортсмен будет аж до октября. До этого времени ему нельзя делать никакие боксерские упражнения. Ломаченко отметил, что не хотел бы встречаться с Майки Гарсией или с Истером сразу же после длительного перерыва.

Я хочу объединять титулы, но с Бельтраном или кем-то его уровня. Потому что сразу после травмы боксировать с Гарсией или Истером я бы не хотел. У меня не было таких длительных перерывов, как сейчас, и я не знаю, как мое тело будет вести себя на ринге. Поэтому я хотел бы провести тестовый поединок для себя. С Бельтраном это было бы для меня безопаснее и комфортнее,
– пояснил Ломаченко.

Напомним, что профессиональный боксер нокаутом победил Хосе Линареса в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA, несмотря на серьезную травму во время поединка.

Теги: Ломаченко – Линарес Бокс Василий Ломаченко Новости спорта
Источник: 24 Канал
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