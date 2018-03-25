Ломаченко подарил свои боксерские перчатки знаменитому футболисту

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO, украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки Криштиану Роналду – самому лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", форварду "Реала" и сборной Португалии.