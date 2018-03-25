Ломаченко подарил свои боксерские перчатки знаменитому футболисту
Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO, украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки Криштиану Роналду – самому лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", форварду "Реала" и сборной Португалии.
Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.
"Было приятно встретиться с наилучшим, с Криштиану Роналду, и передать ему подарок от наилучшего, от Василия Ломаченко", –говорится в заметке Климаса.
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Источник: 24 Канал
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