Ломаченко показал спортзал в подвале школы, в котором начинал заниматься боксом: видео

Украинский боксер Василий Ломаченко, который проводит отпуск в Украине, показал на видео спортзал, в котором он делал первые шаги в боксе.

Сам спортзал размещен в подвале школы. По словам Ломаченко, все, что изменилось с тех времен, когда он начинал путь в боксе в 2006 году – поменяли двери.

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При этом инвентарь остался с тех времен.

Видео, как выглядит зал, где начинал заниматься боксом Василий Ломаченко

Стоит добавить, что тренером Василия Ломаченко был его отец Анатолий Ломаченко. Он также тренировал Александра Усика, и был в углу ринга на поединке, где Усик стал абсолютным чемпионом мира.

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