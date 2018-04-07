Ломаченко показал свои тренировки перед боем с Линаресом

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) готовится в США к бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Об этом свидетельствует сообщение Ломаченко в Instagram.

Так, в социальной сети украинский боксер опубликовал впечатляющее видео со своих тренировок. На снятых кадрах Ломаченко показал, какими приемами планирует победить Линареса.

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Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая. Скорее всего, встреча пройдет в американском Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.



К слову, Василий Ломаченко считает своего будущего соперника Хорхе Линареса очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.