Ломаченко получил предложение провести бой в Лондоне с олимпийским чемпионом

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко может провести бой с американцем Хорхе Линаресом. Однако у него есть и другие предложения, в том числе и в Европе.

По словам вице-президента промоутерской компании Top Rank Карла Морретти, Ломаченко может провести бой в Лондоне, а его соперником может стать бывший претендент на титул в легком весе британец Люк Кэмпбелл.

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У Люка Кэмпбелла 19 поединков в профиринге, 14 из которых закончились нокаутом. В двух боях он проиграл. Кроме того, он тоже олимпийский чемпион Лондона-2012, как и Ломаченко. Однако он выступал в весовой категории до 56 кг, в то время как Ломаченко выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг.