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Ломаченко получил титул суперчемпиона по версии WBA

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Василий Ломаченко стал суперчемпионом
Василий Ломаченко стал суперчемпионом

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко получил титул суперчемпиона мира. Поэтому он теперь является обязательным претендентом на бой за чемпионский титул WBA в высшей или низшей весовой категориях.

Напомним, титул чемпиона в легком весе Ломаченко одержал в поединке против Хорхе Линареса, которого нокаутировал в 10-м раунде. При этом украинец проводил бой с травмированным плечом, которое сейчас лечит.

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Стоит добавить, что следующим соперником Ломаченко станет победитель поединка за звание чемпиона мира по версии WBO между Рэем Бельтраном и Хосе Педрасой. Если Ломаченко победит в этом поединке, уже в 2019 году он может драться с Майки Гарсия за четыре чемпионских пояса в легком весе, тем самым став абсолютным чемпионом мира.

Напомним, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (так называемый крузервейт, Cruiserweight) является украинец Александр Усик.

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Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 канал
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