Ломаченко пообедал вместе со Сталлоне: видео

Украинский боксер Василий Ломаченко, пока восстанавливается после операции в Лос-Анджелесе, проводит время в звездной компании.

На этот раз он пообедал вместе со звездой Голливуда Сильвестром Сталлоне. Соответствующее видео опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.

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Ломаченко в компании промоутера обедают с Сильвестром Сталлоне

Напомним, Василий Ломаченко перенес операцию на плече в Лос-Анджелесе 31 мая. Травму он получил во время поединка против Хорхе Линареса, которого победил нокаутом в 10 раунде, и стал чемпионом мира по версии WBC. Восстановление украинца продлится до октября, а выйти на ринг Ломаченко сможет только в декабре. Однако он уже назвал имя своего будущего соперника.