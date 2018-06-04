18:45
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Ломаченко пообедал вместе со Сталлоне: видео

162 Читати новину українською
Василий Ломаченко пообедал со Сталлоне
Василий Ломаченко пообедал со Сталлоне

Украинский боксер Василий Ломаченко, пока восстанавливается после операции в Лос-Анджелесе, проводит время в звездной компании.

На этот раз он пообедал вместе со звездой Голливуда Сильвестром Сталлоне. Соответствующее видео опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.

Читайте также: Ломаченко показал шрамы после операции на плече

Ломаченко в компании промоутера обедают с Сильвестром Сталлоне

 

Great lunch with @officialslystallone @klimasmanagement and Dr.ELAttrache great company.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Василий Ломаченко перенес операцию на плече в Лос-Анджелесе 31 мая. Травму он получил во время поединка против Хорхе Линареса, которого победил нокаутом в 10 раунде, и стал чемпионом мира по версии WBC. Восстановление украинца продлится до октября, а выйти на ринг Ломаченко сможет только в декабре. Однако он уже назвал имя своего будущего соперника.

Теги: Василий Ломаченко Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
сегодня, 18:01 Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
Тетяна Острікова 47
#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
сегодня, 17:02 #SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
Сергій Якименко 129
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
146
За кулисами здорового питания: что, где, когда и как?
сегодня, 16:24 За кулисами здорового питания: что, где, когда и как?
Ольга Задорожна 81
Ганебне запрошення на футбол: чому німці
сегодня, 15:01 Ганебне запрошення на футбол: чому німці "відкрили Росію" у Києві
Дід Панас 2043
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук