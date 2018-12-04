Ломаченко посетил матч НБА и попал на экран: видео
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) посетил матч НБА "Нью-Йорк Никс" – "Вашингтон Уизардс".
Во время матча на экранах режиссеры прорекламировали предстоящий бой украинца против Хосе Педрасы. А впоследствии камеры выхватили на трибунах и самого украинца. Также Ломаченко вышел в центр баскетбольной площадки, чтобы поприветствовать американскую публику.
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Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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