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      Ломаченко посетил матч НБА и попал на экран: видео

      76 Читати новину українською
      Василий Ломаченко посетил матч НБА
      Василий Ломаченко посетил матч НБА

      Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) посетил матч НБА "Нью-Йорк Никс" – "Вашингтон Уизардс".

      Во время матча на экранах режиссеры прорекламировали предстоящий бой украинца против Хосе Педрасы. А впоследствии камеры выхватили на трибунах и самого украинца. Также Ломаченко вышел в центр баскетбольной площадки, чтобы поприветствовать американскую публику.

      Читайте также: Василий Ломаченко может побороться за еще один титул в 2019 году

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Here @thegarden #basketball game with @lomachenkovasiliy #klimasmanagement

      Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

      Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт NBA Василий Ломаченко Баскетбол Бокс
      Источник: 24 Канал
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