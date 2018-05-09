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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ломаченко потеряет один из чемпионских поясов в случае победы над Линаресом

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, в случае победы над владельцем пояса по версии WBA в легком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом, будет вынужден отказаться от одного из поясов.

Причина в том, что руководство WBO, поясом которого владеет Ломаченко, даст ему десять дней, чтобы определиться с дивизионом, в котором планирует выступать боксер – второй полулегкий вес или легкий вес. Об этом пишет BoxingScene.

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Издание отмечает, что украинец склоняется к тому, чтобы перейти в легкий вес, поэтому вакантным станет его пояс WBO во втором полулегком весе. За него тогда могут соперничать Масаюки Ито и Кристофер "Смурф" Диас. Причиной такого решения, пишет издание, является то, что промоутерами Василия Ломаченко и Кристофера Диаса является Top Rank, поэтому компания может иметь в своем активе двух чемпионов в различных весовых категориях.

Стоит добавить, что в случае победы Ломаченко, украинец может установить своеобразный рекорд, когда за 12 поединков на профессиональном ринге он станет чемпионом мира в трех весовых категориях. Сейчас рекорд принадлежит японцу Кадзуто Иоке – 18 поединков. Кроме того, вероятно, что боксеры сразятся за третий пояс – от The Ring.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится вечером 12 мая по местному времени (в Украине будет 13 мая). Встреча пройдет в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке.

Теги: Бокс Василий Ломаченко Новости спорта Ломаченко – Линарес
Источник: 24 Канал
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