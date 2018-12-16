19:01
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Ломаченко предлагают крупнейший гонорар в карьере за бой с британцем

      148 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко / UA-Football

      Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Василий Ломаченко – Энтони Кролла.

      Хирн в комментарии ESPN заявил, что предложил крупнейший гонорар в карьере Ломаченко.

      Читайте также: Лома, держись подальше от Майки: известный тренер предупредил Ломаченко

      "Для них же лучше, если они будут воспринимать мои слова серьезно. Я уже сделал им невероятное предложение, отправил его Аруму и Эгису Климасу. Размер моего предложения в два раза превышает самый большой гонорар в карьере Ломаченко. И я предлагаю им бой в США. Ответа я, правда, так и не получил", – рассказал промоутер.

      "Вы знаете правила. На переговоры даются две недели, а потом идут промоутерские торги. Будет очень интересно", – добавил Хирн.

      Отметим, что в случае организации боя Хирном его будет транслировать DAZN, тогда как промоутеры украинца Top Rank сотрудничают с ESPN.

      Напомним, что британский боксер Энтони Кролла заявил, что ждет бой с украинским чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      сегодня , 18:02 Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      Марія Ягодка 178
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2963
      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      сегодня , 17:00 Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      Сергій Лещенко 210
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      2498
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сегодня , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 106
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      "Динамо" победило. Итоги 10 тура УПЛ
       23 сентября 2013 , 14:19
      Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов
       27 мая 2014 , 09:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук