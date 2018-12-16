Ломаченко предлагают крупнейший гонорар в карьере за бой с британцем

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Василий Ломаченко – Энтони Кролла.

Хирн в комментарии ESPN заявил, что предложил крупнейший гонорар в карьере Ломаченко.

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"Для них же лучше, если они будут воспринимать мои слова серьезно. Я уже сделал им невероятное предложение, отправил его Аруму и Эгису Климасу. Размер моего предложения в два раза превышает самый большой гонорар в карьере Ломаченко. И я предлагаю им бой в США. Ответа я, правда, так и не получил", – рассказал промоутер.

"Вы знаете правила. На переговоры даются две недели, а потом идут промоутерские торги. Будет очень интересно", – добавил Хирн.

Отметим, что в случае организации боя Хирном его будет транслировать DAZN, тогда как промоутеры украинца Top Rank сотрудничают с ESPN.

Напомним, что британский боксер Энтони Кролла заявил, что ждет бой с украинским чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко.