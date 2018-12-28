Ломаченко признали лучшим боксером года

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил очередную престижную награду.

Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров года портала Boxing Talk. Об этом свидетельствуют данные на сайте авторов списка.

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На втором месте рейтинга Теренс Кроуфорд, на третьем – еще один украинский боксер Александр Усик.

Напомним, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в несколько номинаций авторитетного журнала The Ring.