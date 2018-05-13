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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ломаченко прокомментировал победу над Линаресом: он дал мне хороший урок бокса

2478 Читати новину українською

Василий Ломаченко в бою против Хорхе Линареса победил в 10 раунде техническим нокаутом. До этого украинец сам побывал в нокдауне.

Ломаченко победил Линареса и стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе. Именно Линарес до этого владел этим чемпионским поясом.

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Я счастлив, я очень счастлив. И хочу поблагодарить всех друзей, которые пришли в "Мэдисон сквер гарден". Хочу поблагодарить Хорхе Линарес. Он великий боксер. Он дал мне хороший урок в боксе,
– заявил сразу после боя Василий Ломаченко.

Украинец также прокомментировал ситуацию, когда он оказался в нокдауне в шестом раунде.

"Это был его лучший удар правой рукой", – заявил Ломаченко, намекнув на то, что Линарес – левша.

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Стоит добавить, что Ломаченко отправил Линареса в нокаут в 10 раунде после точного удара в печень. Венесуэлец не сумел после такого подняться.

"Я получил задание от своего отца – больше работать по телу. И я сделал это", – подытожил бой Ломаченко.

 

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес Бокс
Источник: 24 Канал
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