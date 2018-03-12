Ломаченко прокомментировал слухи о новом бое
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал слухи о новом возможном бое в Лондоне.
Об этом сообщает "Укринформ".
Накануне известный британский промоутер Эдди Гирн сообщил, что размышляет об организации боя в Лондоне между Ломаченком и сильнейшим британским легковесом Люком Кэмпбеллом.
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По словам украинца, он ничего не знает о Кэмпбелла, но отметил, что положительно относится к выступлению в столице Великобритании.
Люк Кэмпбелл? Впервые слышу о нем. Думаю, в следующем поединке встречусь с Линаресом. Драться в Лондоне? А почему бы и нет? В Великобритании бокс популярен, там огромный интерес со стороны болельщиков, они знают и понимают бокс, а еще там много топ-бойцов. Это интересно. Почему бы и нет,
– сказал Ломаченко.