Ломаченко провел открытую тренировку перед первым объединительным боем в карьере: фото и видео

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) провел медиа-день в своем тренировочном зале в Окснарде, Калифорния.

Украинец готовится к первому в карьере объединительному бою против Хосе Педрасы (25-1, 12 КО), но нашел время на общение с журналистами.

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О том, что творилось за кулисами медиа дня в зале Ломаченко рассказал Сергей Долбилов, пишет Xsport.

Свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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