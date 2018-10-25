Ломаченко провел открытую тренировку перед первым объединительным боем в карьере: фото и видео
Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) провел медиа-день в своем тренировочном зале в Окснарде, Калифорния.
Украинец готовится к первому в карьере объединительному бою против Хосе Педрасы (25-1, 12 КО), но нашел время на общение с журналистами.
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О том, что творилось за кулисами медиа дня в зале Ломаченко рассказал Сергей Долбилов, пишет Xsport.
Свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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