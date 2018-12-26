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      Ломаченко рассказал, где готов провести бой против Энтони Кролли

      54 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Одним из будущих соперников украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко может стать британец Энтони Кролла. Однако у Ломаченко есть свои условия по этому бою.

      Стоит отметить, что Кролла является обязательным претендентом на титул WBA. И Ломаченко готов провести этот бой, однако лишь в США. При том, что переговоры еще не начались.

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      "Сейчас все ушли на праздники, никто никакого внятного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не владею. А если сторона Кролла говорит об этом поединке, то он будет в Штатах. В Англии его не будет", – заявил Ломаченко.

      Напомним, 8 декабря Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педраса и завоевал титул WBO и защитил свой чемпионский пояс WBA

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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