Ломаченко рассказал, где готов провести бой против Энтони Кролли

Одним из будущих соперников украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко может стать британец Энтони Кролла. Однако у Ломаченко есть свои условия по этому бою.

Стоит отметить, что Кролла является обязательным претендентом на титул WBA. И Ломаченко готов провести этот бой, однако лишь в США. При том, что переговоры еще не начались.

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"Сейчас все ушли на праздники, никто никакого внятного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не владею. А если сторона Кролла говорит об этом поединке, то он будет в Штатах. В Англии его не будет", – заявил Ломаченко.

Напомним, 8 декабря Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педраса и завоевал титул WBO и защитил свой чемпионский пояс WBA