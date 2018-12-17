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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Ломаченко рассказал, когда его бой состоится в Украине

      43 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) на пресс-конференции в Киеве заявил болельщикам, что будет крайне сложно организовать его бой в Украине.

      Отметим, что двенадцать боев на профессиональном ринге Ломаченко провел в США, а ещё один раз боксировал в Макао.

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      Бой в Украине в ближайшее время? У меня контракт с американской компанией, она платит деньги, и организовывать бой в Украине ей невыгодно,
      – сказал Василий Ломаченко.

      Также Ломаченко на пресс-конференции заявил, что в 2019 году не стоит ожидать боя против Майки Гарсии.

      Я после боя в Америке остался на несколько дней и где-то на семи-восьми передачах отвечал, что хочу боксировать с Майки Гарсией. Но я читал, что он уходит в другую весовую категорию. Поэтому, вряд ли этот бой состоится в ближайшем 2019 году,
      – подытожил Василий.

      Напомним, сам Майки Гарсия рассказал, что не хочет боя против украинца, обосновав это тем, что Ломаченко слишком быстрый для него и по нему будет сложно попасть.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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