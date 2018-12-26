21:04
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Ломаченко рассказал о проблемах организации боя с Майки Гарсия

      55 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не скрывает, что хочет драться с Майки Гарсия. Последний является чемпионом мира по версии WBC в легком весе. Поэтому это мог быть объединительный поединок за три чемпионских титула. Однако есть ряд препятствий в организации этого поединка.

      Главная причина – это то, что Майки Гарсия перешел в высшую весовую категорию. Свой следующий поединок он проведет против Эррола Спенсера-младшего в первом полусреднем весе (63,5 кг). В то время как Ломаченко продолжает выступать в легком весе (61,2 кг).

      "Это сложный вопрос. Потому что сейчас это уже вопрос о весовой категории. Майки Гарсия пошел в следующую весовую категорию – 63,5 килограмма. И будто говорит: "Хотите боксировать – поднимайтесь в 63,5". Подниматься мне в эту весовую категорию? У меня другая дорога, другие планы. Я сейчас не готов это делать. Поэтому этот бой пока откладывается", – заявил Ломаченко.

      Читайте также: Ломаченко рассказал, когда его бой состоится в Украине

      При этом украинец хочет проведения боя против Гарсии, ведь тот и в дальнейшем остается обладателем титула WBC в легком весе.

      "Он не отказался от титула. Он обладатель чемпионского пояса WBC. Давайте подождем бой с Еррлом Спенсером. После этого будет известно о его дальнейших действиях", – отметил Ломаченко.

      И подниматься в высшую весовую категорию Ломаченко не хочет.

      "Если он состоится в легком весе – интересно. Если он в 63,5 будет звать – я приду, но не сегодня", – подытожил Ломаченко.

       

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      6
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      сегодня , 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      5
      Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      сегодня , 20:00 Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      Світлана Попова 251
      Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019
      сегодня , 19:00 Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019
      Яніна Ткачук 554
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кармело Энтони помог "Никс" выиграть шестой матч подряд
      9 апреля 2011 , 13:10
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Маркевич не против забрать у России ЧМ-2018
       20 мая 2014 , 10:19
      Благодаря Мундиалю в Бразилии "Динамо" заработало больше всего среди клубов Украинской Премьер-лиги
       9 января 2015 , 21:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук