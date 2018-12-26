Ломаченко рассказал о проблемах организации боя с Майки Гарсия

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не скрывает, что хочет драться с Майки Гарсия. Последний является чемпионом мира по версии WBC в легком весе. Поэтому это мог быть объединительный поединок за три чемпионских титула. Однако есть ряд препятствий в организации этого поединка.

Главная причина – это то, что Майки Гарсия перешел в высшую весовую категорию. Свой следующий поединок он проведет против Эррола Спенсера-младшего в первом полусреднем весе (63,5 кг). В то время как Ломаченко продолжает выступать в легком весе (61,2 кг).

"Это сложный вопрос. Потому что сейчас это уже вопрос о весовой категории. Майки Гарсия пошел в следующую весовую категорию – 63,5 килограмма. И будто говорит: "Хотите боксировать – поднимайтесь в 63,5". Подниматься мне в эту весовую категорию? У меня другая дорога, другие планы. Я сейчас не готов это делать. Поэтому этот бой пока откладывается", – заявил Ломаченко.

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При этом украинец хочет проведения боя против Гарсии, ведь тот и в дальнейшем остается обладателем титула WBC в легком весе.

"Он не отказался от титула. Он обладатель чемпионского пояса WBC. Давайте подождем бой с Еррлом Спенсером. После этого будет известно о его дальнейших действиях", – отметил Ломаченко.

И подниматься в высшую весовую категорию Ломаченко не хочет.

"Если он состоится в легком весе – интересно. Если он в 63,5 будет звать – я приду, но не сегодня", – подытожил Ломаченко.