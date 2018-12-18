Ломаченко рассказал, сменит ли вид спорта

Украинский чемпион Василий Ломаченко рассказал, планирует ли когда-нибудь провести бой в UFC.

Ломаченко во время пресс-конференции в Киеве признался, что пока не планирует менять вид спорта.

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"Честно говоря, на самом деле интересная идея, но делать я этого не буду, потому что я занимаюсь своим делом. У меня хорошо получается в боксе, а лезть в другой вид спорта и что-то доказывать ради какой-то славы, ради денег, честно говоря не интересно. По поводу Макгрегора, я не хочу сейчас "хайпануть" и сказать что-то, какую-то популярность себе получить, поэтому давайте пропустим этот вопрос", – сказал Василий.

Напомним, что глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Василий Ломаченко – Энтони Кролла.

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