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      Ломаченко рассказал, сменит ли вид спорта

      66 Читати новину українською
      Василий Ломачекно
      Василий Ломачекно / Twitter

      Украинский чемпион Василий Ломаченко рассказал, планирует ли когда-нибудь провести бой в UFC.

      Ломаченко во время пресс-конференции в Киеве признался, что пока не планирует менять вид спорта.

      Читайте также: Ломаченко рассказал, когда его бой состоится в Украине

      "Честно говоря, на самом деле интересная идея, но делать я этого не буду, потому что я занимаюсь своим делом. У меня хорошо получается в боксе, а лезть в другой вид спорта и что-то доказывать ради какой-то славы, ради денег, честно говоря не интересно. По поводу Макгрегора, я не хочу сейчас "хайпануть" и сказать что-то, какую-то популярность себе получить, поэтому давайте пропустим этот вопрос", – сказал Василий.

      Напомним, что глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Василий Ломаченко – Энтони Кролла.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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