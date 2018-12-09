Ломаченко существенно улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров мира
После победы над Хосе Педрасой украинец Василий Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира.
Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec.
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Василий обошел соотечественника Александра Усика и оказался лучше казаха Геннадия Головкина. Также позади Ломаченко британец Энтони Джошуа.
Рейтинг BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков
2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
3. Василий Ломаченко (Украина) – 846
4. Александр Усик (Украина) – 826
5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814
6. Луис Нери (Мексика) – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752
8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730
9. Джошуа (Великобритания) – 682
10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672
Напомним, в ночь с 8 на 9 мая в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO. Бой продлился все 12 раундов, поэтому победителя определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу Ломаченко, который стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.