Ломаченко существенно улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров мира

После победы над Хосе Педрасой украинец Василий Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира.

Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec.

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Василий обошел соотечественника Александра Усика и оказался лучше казаха Геннадия Головкина. Также позади Ломаченко британец Энтони Джошуа.

Рейтинг BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Василий Ломаченко (Украина) – 846

4. Александр Усик (Украина) – 826

5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO. Бой продлился все 12 раундов, поэтому победителя определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу Ломаченко, который стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.