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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко существенно улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров мира

      219 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко / sportsdecaf

      После победы над Хосе Педрасой украинец Василий Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира.

      Ломаченко стал третьим в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec.

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      Василий обошел соотечественника Александра Усика и оказался лучше казаха Геннадия Головкина. Также позади Ломаченко британец Энтони Джошуа.

      Рейтинг BoxRec:

      1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков
      2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
      3. Василий Ломаченко (Украина) – 846
      4. Александр Усик (Украина) – 826
      5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814
      6. Луис Нери (Мексика) – 792
      7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752
      8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730
      9. Джошуа (Великобритания) – 682
      10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672

      Напомним, в ночь с 8 на 9 мая в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO. Бой продлился все 12 раундов, поэтому победителя определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу Ломаченко, который стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

      Теги: Спорт Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 Канал
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