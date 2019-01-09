Ломаченко в апреле проведет бой за титул IBF

Промоутер Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум сообщил, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO вернется в ринг в апреле.

Украинец Василий Ломаченко будет драться с обладателем титула IBF в Лос-Анджелесе.

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Ломаченко вернется в ринг в апреле. Ребята с телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом заблаговременно. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса. Ломаченко сразится с обладателем титула IBF,

– цитирует Боба Арума Vringe.com.

Стоит отметить, что обладатель титула IBF в легком весе определится 2 февраля в бою между Ричардом Комом из Ганы и представителем России Иса Чанаевым. Предыдущий обладатель пояса Майки Гарсия сделал его вакантным.

В последних двух боях Ломаченко завоевал по титулу. Сначала он взял пояс WBA, победив Хорхе Линареса (45-4, 28 КО), а затем дополнил его титулом WBO после победы над Хосе Педраса (25-2, 12 КО).

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