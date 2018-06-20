Ломаченко в бою с Линаресом выложился не на сто процентов

Профессиональный боксер рассказал в своем интервью, как получил травму в поединке с Хорхе Линаресом.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко не смог составить полную общую картину о сопернике.



Причиной стало травмированное плечо во время боя, которое помешало боксеру использовать все его приемы. Во втором раунде спортсмен почувствовал некоторый дискомфорт в правой руке.

Я почувствовал, что что-то оторвалось в районе плеча. В конце раунда я ударил еще один боковой и понял, что так бить уже не могу. После этого в течение боя я уже не мог пользоваться боковым правым. (...) Я не могу дать оценку Линаресу после этого боя, потому что я понимаю, что не полностью боксировал, я не мог использовать все, поэтому мне сложно сказать,

– рассказал Ломаченко в интервью для своего YouTube-канала.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему хороший урок бокса, а на вопрос готов ли он предоставить венесуэльцу матч-реванш, Василий ответил утвердительно.



Напомним, что Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.



Подробнее об этом смотрите в интервью:

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