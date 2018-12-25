Ломаченко в шапке Санты поздравил с Рождеством

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поздравил всех с Рождеством.

Ломаченко в своем Instagram выложил фото, на котором он в шапке Санта-Клауса.

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"С Рождеством всех! Спасибо всем за вашу поддержку, у меня лучшие фанаты", – написал украинец.

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