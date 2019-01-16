Ломаченко весной проведет бой за пояс IBF, а летом сразится с Кроллой в Британии, – промоутер

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) утверждает, что летом 2019 года чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко отправится в Британию на бой с местным обязательным претендентом Энтони Кролла. Но сначала в планах украинца завоевание третьего чемпионского пояса в дивизионе – по версии IBF.

Ломаченко встретится с победителем боя Иса Чаниев (Россия) – Ричардом Комми (Гана).

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"Ну вот, смотрите. 2 февраля мы вместе с телеканалом ESPN делаем бой за вакантный титул IBF между Исой Чаниевым и Ричардом Комми. Оба уже подписали контракт – в случае победы встретятся с Ломаченко в апреле. Если никаких форс-мажоров не возникнет, то так все и будет", – заявил Арум.

По словам Арума, возвращение в ринг украинца состоится 12 апреля на стадионе Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США).

"А летом я планирую сделать ему бой в Британии с (обязательным претендентом по версии WBA, – Спорт24.) Энтони Кролла, – рассказал Арум в интервью TalkSport. – Знаю, что Лома с удовольствием проведет бой в Британии".

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