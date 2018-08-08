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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, Усик вошел в топ-10

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Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко

Два украинца попали в список 10 лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

Василия Ломаченко поставили на вершину рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

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С небольшим отставанием от Ломаченко расположился Теренс Кроуфорд, а тройку лучших боксеров замкнул Геннадий Головкин. Потенциальный соперник Ломаченко Майки Гарсия занял четвертую строчку.

Отметим, что россиянин Сергей Ковалев выпал из топ-10 после поражения Елейдеру Альваресу, а его заменил британский 4-кратный чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Список лучших боксеров мира по версии BWAA

1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очков, легкий вес;
2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очков, первый полусредний вес;
3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – 181 очко, средний вес;
4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) – 160 очков, легкий вес;
5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, полусредний вес;
6. Наоя Инуэ (16-0, 14 КО) – 106 очков, второй наилегчайший вес;
7. Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) – 105 очков, второй наилегчайший вес;
8. Александр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очков, тяжелый вес;
9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очков, средний вес;
10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очков, супертяжелый вес.

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Теги: Новости спорта Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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