Ломаченко возобновил тренировки и готовится к титульному бою: видео
Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) вернулся к тренировкам.
Василий Ломаченко поделился видео в соцсетях. На нем Ломаченко искусно жонглирует небольшим снарядом.
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Напомним, в последних двух боях Ломаченко завоевал по титулу. Сначала он взял пояс WBA, победив Хорхе Линареса (45-4, 28 КО), а затем дополнил его титулом WBO после победы над Хосе Педраса (25-2, 12 КО).
Источник: 24 Канал
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