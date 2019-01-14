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      Ломаченко возобновил тренировки и готовится к титульному бою: видео

      36 Читати новину українською
      Василий Ломаченко вернулся к тренировкам
      Василий Ломаченко вернулся к тренировкам

      Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) вернулся к тренировкам.

      Василий Ломаченко поделился видео в соцсетях. На нем Ломаченко искусно жонглирует небольшим снарядом.

      Читайте также: Ломаченко в апреле проведет бой за титул IBF

      Напомним, в последних двух боях Ломаченко завоевал по титулу. Сначала он взял пояс WBA, победив Хорхе Линареса (45-4, 28 КО), а затем дополнил его титулом WBO после победы над Хосе Педраса (25-2, 12 КО).

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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