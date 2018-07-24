Ломаченко вступился за Усика перед критиками в адрес чемпиона: фото

Украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко вступился за абсолютного чемпиона мира по боксу и своего кума Александра Усика, на которого обрушился шквал критики за то, что его поединок с россиянином Маратом Гассиевым был проведен в Москве.

Об этом свидетельствует публикация в Instagram-аккаунте Ломаченко.

24 канал также сообщал, что пользователи Facebook неоднозначно отреагировали на победу Усика в бою с Гассиевым из-за возгласа украинца после поединка – "Батя в здании".

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Ломаченко опубликовал фото, на котором изображен Усик во время своего визита к украинским военным на Донбасс.

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"Это фото с нулевого блокпоста специально выкладываю для вас, любители обливать дерьмом ни за что ни про что", – говорится в сообщении кума Усика.

Вот читаю комментарии, новости смотрю, и не понимаю... Куда так резко делись все псевдо-патриоты, которые так сильно пытались облить Александра Усика дерьмом перед боем в Москве? Теперь и для вас Усик – герой? Возгордились?,

– добавил Ломаченко.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.