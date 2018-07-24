12:26
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Ломаченко вступился за Усика перед критиками в адрес чемпиона: фото

248 Читати новину українською
Ломаченко вступился за Усика
Ломаченко вступился за Усика / Фото из открытых источников

Украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко вступился за абсолютного чемпиона мира по боксу и своего кума Александра Усика, на которого обрушился шквал критики за то, что его поединок с россиянином Маратом Гассиевым был проведен в Москве.

Об этом свидетельствует публикация в Instagram-аккаунте Ломаченко.

24 канал также сообщал, что пользователи Facebook неоднозначно отреагировали на победу Усика в бою с Гассиевым из-за возгласа украинца после поединка – "Батя в здании".

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Ломаченко опубликовал фото, на котором изображен Усик во время своего визита к украинским военным на Донбасс.

Читайте также: Зеленский поздравил Усика с победой и высказался о звании Героя Украины: видео

"Это фото с нулевого блокпоста специально выкладываю для вас, любители обливать дерьмом ни за что ни про что", – говорится в сообщении кума Усика.

Вот читаю комментарии, новости смотрю, и не понимаю... Куда так резко делись все псевдо-патриоты, которые так сильно пытались облить Александра Усика дерьмом перед боем в Москве? Теперь и для вас Усик – герой? Возгордились?,
– добавил Ломаченко.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Василий Ломаченко Усик – Гассиев Александр Усик Москва Бокс Новости спорта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Эксперт: Украина выделяет на армию в пять раз меньше денег, чем ЕС выделяет на свою
 17 января 2013 , 23:58 5
Ураина начинает жизнь по новому Уголовно-процессуальному кодексу
 19 ноября 2012 , 08:12
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук