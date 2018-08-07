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Ломаченко выполнил опасный трюк голыми руками: видео

64 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) выложил видео опасного трюка в своем Instagram.

Украинский боксер показал болельщикам, как надо забивать гвозди. Причем боксер выполнил этот трюк без каких-либо вспомогательных средств, используя только руки.

Читайте также: Поджог руки и вождение под шансон: Ломаченко показал, как отдыхает на родине

 

 

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Судя по всему, украинский боксер продемонстрировал фокус, однако большинство своих поклонников в соцсети Ломаченко впечатлил.

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Теги: Бокс Василий Ломаченко Новости спорта
Источник: 24 Канал
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