Ломаченко выполнил опасный трюк голыми руками: видео
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) выложил видео опасного трюка в своем Instagram.
Украинский боксер показал болельщикам, как надо забивать гвозди. Причем боксер выполнил этот трюк без каких-либо вспомогательных средств, используя только руки.
Читайте также: Поджог руки и вождение под шансон: Ломаченко показал, как отдыхает на родине
Судя по всему, украинский боксер продемонстрировал фокус, однако большинство своих поклонников в соцсети Ломаченко впечатлил.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Хоккей: Команда Канады уступила "Вольфсбургу"30 декабря 2011 , 11:26
Хоккеист сменил украинское гражданство на российское31 августа 2013 , 17:04 2
Фанаты "Днепра" передали "привет" Путину. ВИДЕО16 марта 2014 , 12:35
Стал известен календарь "Днепра" в Лиге Европы28 августа 2015 , 17:49